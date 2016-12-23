Первый год нового века

РГУ имени С.А. Есенина отметил 101-й день рождения

Раннее утро, мороз крепчает... Но и студентам, и преподавателям такая погода явно не помеха, особенно когда речь идет о дне рождения любимой Alma Mater.

С утра в главном корпусе стали собираться преподаватели, главные герои праздника, студенты.

Началось все с межфакультетской викторины, которая предоставляла командам шанс продемонстрировать свои знания по истории университета. Затем пришел черед спортивных состязаний, интеллектуального поединка «Что? Где? Когда?», и, конечно, немалый интерес представляли поэтическая универсиада и церемония награждения победителей конкурса студенческих проектов «Моя инициатива – региону».

В поэтической универсиаде участники пробовали себя в жанрах прозы и поэзии, затрагивая в своих произведениях вечные вопросы: борьбы добра и зла, любви и неприязни, верности и коварства. В результате компетентное жюри, прослушав все выступления, вынесло следующий вердикт.

В номинации «Лучшее исполнение своего произведения» победил Виктор Ермаков, в номинации «Лучшее прозаическое произведение» – Анастасия Сарычева, в номинации «Лучшее поэтическое произведение» – Мария Тухватулина.

Назвал победителей и призеров десятый конкурс студенческих проектов и идей «Моя инициатива – региону», который проводится с 2007 года. В этом году работы представлены в трех номинациях: «Университет в региональном социуме», «Вклад РГУ имени С.А. Есенина в изучение и развитие социально-экономической сферы Рязанской области», «Роль РГУ имени С.А. Есенина в развитии региональной системы образования». И, как отметили эксперты, конкурсные работы этого года намного выше по уровню, чем предыдущих лет. В них более ярко выражена практико-ориентированная направленность.

Вниманию жюри было представлено около сорока работ, студенты показали, что будущее университета, региона и всей страны им небезразлично и они готовы вносить свой посильный вклад в его развитие.

На празднике студенты могли проявить свои вокальные способности в конкурсе «БитВА», исполнив песни любимых и знакомых всем артистов, посетить фестиваль культур или посоревноваться в черлидинге. В этот же день по традиции в университете прошло торжественное заседание студенческого и ученого советов, на которых были подведены итоги работы вуза в уходящем году и поставлены задачи на год предстоящий. На заседании была отмечена магистрант факультета русской филологии и национальной культуры Кристина Красовская, которая в этом году была удостоена премии академика Лихачева, и студентка института психологии, педагогики и социальной работы Дарья Погребняк, ставшая «Студентом года-2016».

Кульминацией праздника стал спектакль «Эти свободные бабочки», прошедший на сцене студенческого театра РГУ «Переход».

Татьяна Страхова