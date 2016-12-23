Голосу сердца поэта да отзовутся сердца!

Эти строки дали название творческой встрече, которая состоялась в Сасовской центральной библиотеке и была посвящена памяти поэта-земляка, члена Союза журналистов России Виктора Волкова (1941 – 2014).

Он успел выпустить семь стихотворных авторских сборников, его произведения публиковались в центральной и региональной печати, в том числе в журнале «Смена», газетах «Комсомольская правда» и «Книжное обозрение». Литературный путь Виктора Волкова был отмечен дипломами лауреата республиканского и областного конкурсов.

На памятной встрече прозвучал рассказ о судьбе поэта и журналиста, были прочитаны его наиболее известные стихотворения. В ней приняли участие работники культуры и образования, представители творческих союзов, члены литературного клуба «Первая строка».