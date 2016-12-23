Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Четырнадцатая полоса
Общество
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Иду от себя

Журналист Людмила Гоенко представила рязанцам сборник «Колесо судьбы»
Автор фото: Татьяна Клемешева. На фото: Людмила Георгиевна рассказывает о клубе книголюбов
Фото автора.
На снимке: Людмила Георгиевна рассказывает о клубе книголюбов

«Я иду от себя…» – так была названа творческая встреча журналиста с друзьями и поклонниками. Поздравить Людмилу Георгиевну приехали поэты Нурислан Ибрагимов, Евгения Таубес, Алексей Бандорин и Валерий Хлыстов, певица Светлана Жидкова, литературный редактор нового сборника Людмилы Гоенко Леонид Вяткин и другие гости.

В начале торжества Нурислан Ибрагимов прочел стихотворение – посвящение поэтессе, которое вошло в сборник «Колесо судьбы». Он назвал свою коллегу, наставницу и давнюю соратницу «огневой» и поблагодарил за все, что она делала и делает для рязанского литературного круга. Переоценить значение и авторитет Людмилы Георгиевны для поэтов и прозаиков области, как начинающих, так и именитых, сложно. Много лет эта мудрая и энергичная женщина возглавляла областное отделение общества книголюбов – по ее воспоминаниям, именно в этом клубе «зажглась звезда» и Нурислана Ибрагимова, и его коллеги, рок-барда Владимира Корнилова, и многих других авторов.

Леонид Вяткин поделился с залом цитатами Людмилы Гоенко о творчестве и общественной жизни, которые не попали в новую книгу. «Я хотел назвать этот раздел «В мире мудрых мыслей», – с улыбкой отметил Вяткин.

Литературную часть перемежали песни на стихи рязанских поэтов, которых очень ценит Людмила Гоенко. Гостья из Москвы Светлана Жидкова пела об облаках – элегию написали когда-то Нурислан Ибрагимов и Борис Шишаев. А заслуженный деятель искусств РФ, композитор Александр Ермаков исполнил песню «Одиночество-тень», стихи к которой также принадлежат перу Шишаева. Лиричные и умные песни зал встречал с огромной благодарностью.

Людмила Георгиевна отвечала на самые разные вопросы зрителей, пожелав им в финале вечера «чуда в новом году». Надежду она видит и в подрастающем поколении прозаиков и поэтов – например, в воспитанниках литературного объединения «Феникс» при городском Дворце детского творчества, с которыми занимается много лет. Роман Маркин, сын поэта Евгения Маркина, тоже пришел на этот вечер. Он благодарил Людмилу Георгиевну за чудесное общение с раннего детства и «за строки о маме и папе».

«Колесо судьбы» – это сборник жизненных заметок в стихах и прозе, окрашенных личными переживаниями. Здесь не встретишь ни одного случайного имени – все описанные люди очень близки автору: Борис Шишаев, Валерий Авдеев, дочь Оксана… Все собранные от продажи сборника средства Людмила Гоенко направит на восстановление дома писательниц Хвощинских в рамках проекта народной реставрации «Мы родом из России».

Пусть «Колесо судьбы» крутится и дальше. Поздравляем, Людмила Георгиевна, – и огромное спасибо за ваш бесценный опыт и свет души.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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