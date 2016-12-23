Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Тринадцатая полоса
Спорт
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Лыжня зовет

Завтра в Рязани открывается зимний спортивный сезон
Лыжня зовет

По традиции лыжный сезон в областном центре откроется эстафетными гонками в Мемориальном парке. Соревнования пройдут в шести возрастных группах у мужчин и пяти – у женщин.

Сезон откроют эстафеты

Мальчики и девочки 2005 года рождения и моложе возьмут старт в эстафете 3 х 2 километра, мужчины 1976 года и старше пробегут 3 х 5 километров, а женщины 1998 года рождения и старше – 3 х 3 километра. Борьба за награды ожидается между представителями спортшкол «Вымпел», «Олимпиец», Рязанской областной ДЮСШ лыжных гонок, спортшкол Кадомского и Ермишинского районов. В этих коллективах тренируются традиционно сильные лыжники региона, мастера спорта, победители и призеры первенств области и всероссийских соревнований.

Правда, за пределами области результаты рязанских спортсменов пока не радуют. Если не брать в расчет москвичку Наталью Матвееву, которая сейчас находится в лидирующей группе на Кубках Европы и мира и дает Рязанской области параллельный зачет, то наши лыжники от призеров далеко. На первом всероссийском старте «Сыктывкарская лыжня», прошедшем в конце ноября 2016 года, лучший результат среди рязанок у мастера спорта Татьяны Чвановой (СДЮСШОР «Вымпел», тренер Сергей Пирогов) – 21 место из 125 участниц. Лучший результат из рязанцев у мужчин показал Дмитрий Скрипников (СДЮСШОР «Олимпиец», тренер Владимир Водорезов) – 86 место из 192 спортсменов. Такой провал не случаен, и вероятность значительно улучшить эти показатели на всероссийских гонках невелика.

Без партнеров побеждать непросто

– Причина банальна, и кроется она в отсутствии необходимого для проведения предсезонных тренировочных сборов финансирования, – говорит директор СДЮСШОР «Вымпел» и вице-президент Рязанской областной федерации лыжных гонок, мастер спорта Петр Андрианов. – В начале 2000 годов нашим финансовым партнером стала компания «Роснефть». Вместе мы проработали лет пять-шесть, и за это время СДЮСШОР «Вымпел» стала лучшей спортивной школой России. Ребята почти круглогодично тренировались на сборах в снежных регионах страны. С 2001 по 2007 год мы подготовили шесть мастеров спорта России, а Дмитрий Чванов стал мастером спорта международного класса и даже отбирался в национальную сборную для участия в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. Чтобы попасть в команду олимпийцев, ему требовалось на этапе Кубка мира по лыжным гонкам (спринт), который проходил в январе в Рыбинске под Ярославлем, попасть в шестерку лучших. Дмитрий занял 15-е место.

С 2012 по 2015 год мастерами спорта стали Дмитрий Мысев, Татьяна Чванова и Иван Петрунин. А сейчас средств хватает только на то, чтобы проводить соревнования внутри региона. В новом сезоне у нас запланировано 39 стартов. Родители наших воспитанников, конечно, пытаются помогать, но этого недостаточно.

Успех лыжников зависит не только от поездок на сборы, но и от условий внутри региона. Прежде всего, это гоночные трассы, наличие раздевалок и душевых в местах проведения соревнований. В районе поселка Екшур Клепиковского района в конце сезона уже несколько десятилетий проводят марафонскую гонку и все это время говорят о том, что там необходимо построить лыжную базу. В Мемориальном парке поставили вагончик, в котором могут переодеться несколько человек, но большая часть переодевается либо в транспорте, либо под кустом на снегу.

Государственно-частное партнерство

С появлением госу­дарственно-частного партнерства за дело взялись энтузиасты. Возле деревни Медведево Рыбновского района хорошую гоночную трассу с перепадами высот построил известный рязанский предприниматель, ветеран лыжного спорта Игорь Коськин. Кстати, в воскресенье, 25 декабря, там состоится «Новогодняя лыжная гонка». Биатлонный комплекс «Алмаз» в Рязанском районе возведен на средства предпринимателя Сергея Колесникова (компания «ТехноНИКОЛЬ») при поддержке губернатора Олега Ковалева.

– Комплекс хороший, но лыжная трасса нам не подходит, – говорит вице-президент федерации лыжных гонок Петр Андрианов. – Там, конечно, есть небольшие рукотворные горки, но перепад высот недостаточный не только для проведения соревнований, а даже и для тренировок. Хотя биатлонисты нашей школы там тренируются и даже участвуют в соревнованиях, но нам бы хотелось бегать на более сложной по рельефу местности трассе.

Лыжники облюбова­ли трассу в Семено-Оле­нинском, она принадлежит частному предпринимателю Денису Астахову. Против того, чтобы лыжники тренировались на холмах, Денис Александрович не возражает, но по поводу строительства там лыжного стадиона и лыжероллерной трассы для летних тренировок федерация лыжных гонок сейчас с ним ведет переговоры. Неплохая трасса в Соколовке. На ней в 2002 году даже первенство ЦФО проводилось. Но лыжникам даже в наполненном чистым воздухом сосновом бору во время гонки дышится нелегко, а уж бег в окружении предприятий Южного промузла может и немалый вред здоровью принести. В районах области неплохие трассы в Ермиши, Кадоме и поселке Крутоярском Касимовского района.

– Отдельная «больная тема» – тренерская школа, – говорит Петр Андрианов. – Молодежь сегодня в эту профессию не стремится. Наши уважаемые многими лыжниками тренеры Анатолий Бирюков, Сергей Пирогов, Владимир Водорезов, Елена Левакова работают на совесть, но на всех юнцов, мечтающих об олимпийском золоте, их, конечно, не хватает.

Для отдыхающих – раздолье

Если для спортсменов высокого класса имеющиеся проблемы довольно значимы и не способствуют росту результатов, то для отдыхающих под Рязанью – раздолье. В продаже в последние годы появился качественный спортинвентарь, экипировка. В выходные сотни любителей лыжных прогулок приезжают на биатлонный комплекс «Алмаз». Те, у кого нет транспорта, катаются в ЦПКиО или Мемориальном парке, Лесопарке и даже в сквере у памятника Уткину, а уж Солотча и Ласково во все времена были излюбленными местами отдыха рязанцев. Прогуливаясь, можно будет понаблюдать и за ходом спортивных соревнований.

Уже в январе 2017 года на соревнованиях в Мемориальном парке впервые апробируют систему электронного финиша и табло, на котором имена и фамилии гонщиков будут высвечиваться сразу же после их финиша.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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