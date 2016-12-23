Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Тринадцатая полоса
Спорт
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Великому спортсмену и тренеру

На здании региональной организации ДОСААФ России открыли памятную доску Виктору Адояну
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Цветы возлагает Григорий Шулик
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Цветы возлагает Григорий Шулик

Сегодня исполняется 14 лет с тех пор, как ушел из жизни большой подвижник мотоциклетного спорта Виктор Адоян – почетный мастер спорта, заслуженный тренер России, многократный чемпион страны по мотокроссу. На протяжении многих лет Виктор Арамович был организатором и главным арбитром межобластного мотокросса памяти Героя Советского Союза Федора Полетаева.

Параллельно с организацией соревнований Адоян воспитывал учеников. Многие пришли на церемонию открытия памятной доски. Среди них Григорий Шулик – воспитанник Рязанского автоклуба ДОСААФ, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, многократный чемпион России и СССР по мотоспорту, обладатель золотых и серебряных наград на этапах чемпионатов Европы и на командных чемпионатах мира. Сейчас Григорий Иванович проживает в Москве и преподает в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

– Я вижу, что традиции, которые закладывал Виктор Арамович, сейчас продолжают развиваться, – говорит Григорий Шулик. – Он всегда настаивал на том, чтобы спортсмены получали образование, и посылал своих воспитанников учиться в Московский институт физкультуры. Более 20 человек его окончили и стали тренерами. Мне очень хочется, чтобы в Рязани возродили детище Адояна – мотокросс на призы Героя Советского Союза Федора Полетаева.

Инициатором открытия памятной доски стал руководитель региональной организации ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков. Посетила церемонию и заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

– Виктор Адоян хорошо понимал, что его спортивные победы во имя страны помогают людям, особенно молодежи, видеть перспективу, – говорит Елена Буняшина. – Это очень важно, потому что молодежь продолжила его дело и вчерашние чемпионы сегодня уже тренеры. Теперь они воспитывают победителей и продолжают начатое учителем дело.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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