Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Двенадцатая полоса
Спорт
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Наследники былинного героя

В Спасске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат»
Автор фото: Александр Королев. На фото: Слева направо: Игорь Орлов, Татьяна Селиверстова, Александр Савостиков, Дарья Удалова. В центре – тренер Павел Сергеевич Стенин
Фото: Александр Королев.
На снимке: Слева направо: Игорь Орлов, Татьяна Селиверстова, Александр Савостиков, Дарья Удалова. В центре – тренер Павел Сергеевич Стенин

В трехэтажном здании ФОКа, таком же по проекту, как в Елатьме и Шацке, расположились универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 64 места, зал для занятий борьбой, тренажерный зал, бассейн (4 дорожки) с трибунами на 32 места, зал аэробики, комната для игры в теннис. С 2017 года в комплексе будут заниматься более 300 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Долгожданное новоселье

Этого новоселья в Спасске ждали. Дело в том, что в районе давно и успешно развиваются такие виды спорта, как дзюдо, джиу-джитсу, а в последние годы и бокс. Спортсмены побеждают на соревнованиях не только в районе и области, но даже в стране и мире. Тренировки проводятся на базе Центра дополнительного образования (бывшее Спасское педучилище) и в спортивных залах сельских школ района. Не везде есть необходимый инвентарь, раздевалки, душевые, так что и дети, и их родители, и тренеры-преподаватели, и районные власти давно мечтали о том, чтобы им построили современный спортивный комплекс.

Свою лепту в строительство внес губернатор Олег Ковалев. Он несколько лет назад твердо решил, что современные спортсооружения должны быть в каждом районе области. Для реализации проекта принята целевая программа «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Рязанской области». В спорткомитете России ее не только одобрили, но и стали ежегодно выделять на строительство спортсооружений средства из федерального бюджета. Сметная стоимость Спасского ФОКа – 142,5 миллиона рублей, из которых 90 миллионов – средства федерального бюджета. Строительство новых спортсооружений и обновление уже имеющихся было одним из главных критериев конкурса на лучшую организацию спортивной работы в стране, в котором Рязанская область по итогам 2015 года заняла 10 место среди всех регионов России и 3 место среди городов численностью от 1 до 2 миллионов человек.

Амбиции спасских спортсменов

Многие наши читатели задают вопрос: как так может быть, чтобы в Рязани, и уж тем более в сельских районах, где и спортзалы-то есть не везде, воспитывали спортсменов высокого класса, побеждающих не только на всероссийских, но и международных соревнованиях? Думаю, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Здесь и тренерская школа может играть роль, и дух самих спортсменов, и, если хотите, влияние нашего былинного героя Евпатия Коловрата, чьим именем назван физкультурно-оздоровительный комплекс в Спасске.

Судите сами. В Спасске уже 10 лет действует спортивное объединение «Путь чести», которым руководит Павел Сергеевич Стенин. В объединении есть свои постулаты, которые придумали сами ребята. Например, «Голова нужна для того, чтобы думать». По сути, это секция дзюдо, внутри которой в последние годы активно развивается относительно новый для нашей страны вид спорта – универсальный бой. Так вот, воспитанница Павла Сергеевича – пятнадцатилетняя спасская школьница Настя Бодрова пять раз выигрывала первенство мира среди девушек по универсальному бою.

– Начиная с 11 лет она не встречает сопротивления и регулярно побеждает на первенствах Европы и мира, – рассказывает о своей ученице Павел Стенин. – Еще один наш воспитанник Игорь Орлов трижды выигрывал первенство мира по универсальному бою. Саша Савостиков – победитель первенства Европы 2015 года. Всего в объединении занимается 85 юношей и девушек. Одна группа у нас в Спасске, другая в селе Ижевское.

В дзюдо у ребят успехи поскромнее. Призы ребята получают пока только на первенстве области, но и не удивительно – универсальный бой развивается недавно, и не так много стран в мире пока его культивируют, а дзюдо уже много лет успешно шагает по планете почти в 200 государствах.

Боксом в Спасске до недавнего времени не занимались. Приехал в 2007 году в этот город из Караганды на постоянное место жительства Владимир Черясов и сразу же организовал секцию. Сам он в этом виде спорта из-за травмы в юности больших успехов не достиг (I спортивный разряд), но за воспитание мальчишек взялся всерьез. Сейчас в секции бокса 84 человека. Есть даже три девчонки. Секции организованы не только в Спасске, но и в селах Панино, Киструс и Троица. Есть уже и первые чемпионы. Руслан Антипов успешно боксировал на юношеском первенстве России и стал кандидатом в мастера спорта.

– Наши победы еще впереди, – говорит тренер-преподаватель Владимир Черясов. – Четверо ребят – Евгений Филяков, Александр Черясов, Денис Ружитский и Павел Кошелев – входят в сборную области по боксу. Тренеров пока у нас больше нет, но мне помогают работать с ребятами их родители: Геннадий Самохин, Владимир Косачев и Владимир Пролыгин. Теперь в новом ФОКе успехи пойдут быстрее. Здесь уже установлен ринг, есть удобные раздевалки, душевые, сауна для восстановления после тренировок и соревнований.

Пловцов в Спасске тоже никогда не было. Директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Евпатий Коловрат» Дмитрий Князев уверен, что теперь, с появлением ФОКа, в котором есть бассейн, непременно будут. Я бывал во многих ФСК и ФОКах, построенных за последние годы в регионе, и всегда удивлялся – как руководству регионального минспорта удается так умело подбирать кадры на должности руководителей этих спортсооружений!

Новоиспеченный директор ФОКа «Евпатий Коловрат» Дмитрий Николаевич Князев родом из Спасска. Его мама Софья Александровна – заслуженный учитель РФ, многие годы работала учителем физкультуры в Спасской школе-интернате, кандидат в мастера спорта по баскетболу. Отец Николай Иванович занимался боксом, каратэ, лыжами. Сам Дмитрий получал спортивные навыки в секции рукопашного боя и традиционного каратэ у заслуженного тренера России Евгения Жирихова. В родном Спасске Князев работал в полиции, в Рязани тренировался в секции джиу-джитсу под руководством заслуженного тренера России Александра Кудинова. В совершенстве владеет приемами смешанных единоборств, дружит с легендарным Федором Емельяненко.

– Воспитанники от меня стараются не отставать, – говорит Дмитрий Князев. – Два месяца назад Данила Горшков на первенстве мира по юношам, на Кипре, стал бронзовым призером по джиу-джитсу. Всего в секции занимается более 80 мальчишек. Теперь административную работу с тренерской мне помогут совмещать мои ученики. Я воспитал троих мастеров спорта.

Мечты простираются дальше

В детско-юношеской спортивной школе «Евпатий Коловрат», которая начала действовать на базе нового ФОКа, будут пока работать шесть спортивных секций по дзюдо, боксу, джиу-джитсу, плаванию, баскетболу и футболу.

– Еще мы планируем на улице, возле комплекса, создать летние спортивные площадки, – говорит начальник сектора по физической культуре и спорту администрации Спасского района Алексей Кривошеин. – Хотим также развивать легкую атлетику, вернуть былую славу лыжному спорту. Нас в этом поддерживают как районные власти, так и сами жители Спасска, поэтому мы уверены, что у нас получится.

Почетный гражданин Спасского района, мастер спорта СССР по настольному теннису, Ирина Бадикова свою секцию, в которой занимаются как дети, так и взрослые, в новый ФОК перевести не хочет. Условия в Центре дополнительного образования ее устраивают. Без участия Ирины Михайловны не обходится в Спасске ни одни спортивный праздник. Она поистине творческий человек – пишет стихи и песни к кинофильмам. Ее папа – актер и кинорежиссер. В новом году Ирина Бадикова планирует провести в Спасске свой авторский вечер, на который уже дал согласие приехать Николай Лебедев – кинорежиссер, снявший фильм «Легенда №17» о хоккеисте Валерее Харламове. Вот это будет спортивный праздник!

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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