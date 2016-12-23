Защитникам столицы посвящается

Рязанское землячество в Москве совместно с правительством Рязанской области, региональным отделением Российского военно-исторического общества провели в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации конференцию, посвященную 75-летию битвы за Москву и роли рязанских городов Скопина и Михайлова в контрнаступлении советских войск под Москвой в ноябре-декабре 1941 года.

Перед началом конференции участники мероприятия провели митинг у памятников воинам-десантникам, погибшим при выполнении воинского долга, и экипажу атомного подводного крейсера «Курск».

В Центральном музее Вооруженных сил РФ с приветственным словом к собравшимся обратились вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов, заместитель председателя Рязанского землячества в Москве, генерал-полковник юстиции Анатолий Муранов, директор Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации Александр Никонов. Также участников конференции приветствовали главы администраций Скопинского, Михайловского, Ряжского, Захаровского и Рыбновского районов.

Профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, действительный член Академии военных наук Александр Агарев выступил с научным докладом на тему «Историческое значение контрнаступления советских войск под Москвой. Освобождение города Михайлова», профессор РГУ, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова рассказала о духовных факторах победы в битве под Москвой, Почетный ветеран города Москвы, Почетный гражданин города Ряжска Людмила Серебрякова продемонстрировала фотолетопись, отражающую вклад ряжцев в оборону столицы.

Затем представители музеев Рязани, Скопина и Михайлова поделились опытом военно-патриотической работы с населением. Завершилась конференция памятным фото на фоне Знамени Победы.

Юрий Васюнькин