Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Восьмая полоса
Земляки
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Поклонились воинам‑сибирякам

Поклонились воинам‑сибирякам

У Мемориала воинам-сибирякам на 42 км Волоколамского шоссе состоялась патриотическая акция, организованная Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Московским координационным советом региональных землячеств при Правительстве Москвы. В акции приняли участие и представители Рязанского землячества в Москве.

Участники патриотической акции почтили память павших в битве за Москву и возложили цветы к Мемориалу, на памятных плитах которого увековечены наименования армейских соединений и имена героев.

Выступая перед собравшимися, председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих отметил огромное значение, которое имела эта битва под Москвой: «Люди восприняли эту победу как уверенность в достижении конечной победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мы благодарны бойцам, которые пришли с Дальнего Востока, из Сибири, для того, чтобы защитить Москву. Сегодня мы вспоминаем героев и кланяемся тем, кто погиб на этом месте. Молодое поколение должно помнить об этих событиях и передавать эту память следующим поколениям. Только такая взаимосвязь обеспечит единство нашего народа».

По окончании торжественной части состоялось возложение венков и цветов к Мемориалу воинам-сибирякам с прохождением почетного караула, а затем – возложение цветов к могиле дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова.

Максим Горохов

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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