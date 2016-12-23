Его музыка – в наших сердцах

Имя Виктора Ивановича Темнова, советского и российского композитора, танцора, баяниста и куплетиста, хорошо известно ценителям русской песни. Он являлся автором музыки и либретто к большому количеству песен, исполнявшихся Людмилой Зыкиной и другими популярными советскими исполнителями высшего уровня, стоял у истоков Всероссийского фестиваля народного творчества памяти А.П. Аверкина, который ежегодно проводится в городе Сасове. Его связывала большая творческая дружба с Александром Аверкиным и другими известными композиторами. Он ушел от нас в марте 2014 года.

В начале декабря на месте его захоронения на Троекуровском кладбище был открыт памятный знак: на гранитном баяне – фото композитора.

На открытии выступил Иосиф Кобзон, первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по культуре, народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации. На церемонии присутствовали родственники, друзья, представители Рязанского землячества.

Василий Сидорин