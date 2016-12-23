Скопин: истоки контрнаступления 1941 года

25 ноября 1941 года гитлеровские войска начали наступление на город Скопин. В бой вступили бойцы истребительного батальона, но силы были слишком неравные, и город пришлось оставить. Но уже 28 ноября Скопин был освобожден от оккупантов батальоном морской пехоты из состава 84-й отдельной морской стрелковой бригады (ОМСБ). За этой маленькой победой последовало грандиозное контрнаступ­ление советских войск под Москвой.

В честь этого знаменательного события 26 ноября 2016 года во Дворце культуры имени В.И. Ленина города Скопина состоялся торжественный вечер, посвященный 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в котором приняли участие представители Рязанского землячества в Москве. С приветственным словом к скопинцам обратились заместитель председателя Рязанского землячества в Москве, генерал-полковник юстиции, Заслуженный юрист РФ Анатолий Муранов, член правления Рязанского землячества, генеральный директор фонда «Нефть-газ-наука», профессор Игорь Куренков, член правления Рязанского землячества, генеральный директор СМП-95, полковник запаса Юрий Старокожев.

После завершения торжественной части к памятным местам боевой славы города были возложены цветы.

Юрий Николаев