Космический Есенин

1 декабря с.г. Московский государственный музей С.А. Есенина пополнился уникальным экспонатом – небольшой сборник стихов поэта, который провел полгода в 2011 году на борту международной космической станции, передал в дар музею космонавт Сергей Волков.

В музее уже имеются томики Есенина с автографами космонавтов-первопроходцев Юрия Гагарина и Валентины Терешковой, и вот коллекция пополнилась новым экземпляром.

– Это был уже мой второй полет, – рассказал космонавт. – Нам было разрешено взять с собой личных вещей на 500 граммов. Я взял фотографии семьи, письма детей и сборник стихов Есенина. Подумал, что он мне там понадобится... Я вообще стихи не учу и не читаю, исключение – Есенин. Мне он просто нравится, особенно его лирика о природе. Когда я читаю его стихи, они очень живо ложатся на душу. Бывает тяжело в космосе – взял, почитал, и легче. Перед стартом ты собираешь образы хорошие, а уже в космосе читаешь книгу, и они всплывают. Это помогает.

Директор музея Светлана Шетракова так прокомментировала его слова: «Я счастлива, что музей получил эту уникальную книгу!»

На церемонию вручения музею сборника С.Есенина были приглашены члены Рязанского землячества в Москве.

Юрий Николаев