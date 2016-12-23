Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Седьмая полоса
Хронограф
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Ходили по Оке «Ракеты»

Сегодня этот вид речного транспорта остался в прошлом
Ходили по Оке «Ракеты»

В декабре этого года исполняется 100 лет со дня рождения Р.Е. Алексеева – советского кораблестроителя, создавшего быстроходные суда на подводных крыльях. «Ракета», пожалуй, самая распространенная модификация таких пассажирских лайнеров. Мы помним их на Оке.

25 августа 1957 года в свой первый эксплуатационный рейс из г. Горького в г. Казань совершил пассажирский теплоход на подводных крыльях «Ракета». В Рязанском порту перевозки пассажиров этими теплоходами были освоены 55 лет назад, в 1961 году, на маршруте Рязань – Касимов. Капитаном нового теплохода «Ракета-33» стал опытный судоводитель Александр Тихонович Чеботов, капитаном-дублером – Владимир Иванович Дорофеев, механиком – Константин Иванович Громов. А.Т. Чеботов родился в 1916 году в г. Мышкине Ярославской области. Окончил Рыбинский речной техникум, работал на Оке, с 1949 года – на пристани Рязань. Он в числе первых осваивал совмещение профессий судоводителя и механика, был награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За трудовую доблесть». На борту подчиненного ему теплохода размещалось 66 пассажиров, судно развивало скорость 60 кмчас, имело двигатели мощностью 900 лошадиных сил. Летом теплоход отправлялся из Рязани в Касимов утром, обратно – вечером. «Ракеты» доставляли пассажиров и в есенинское Константиново. Линию Касимов – Горький обслуживали суда, приписанные Дуденевской РЭБ (ремонтно-эксплуатационная база) флота Московского речного пароходства.

В процессе эксплуатации скоростных судов не обходилось без происшествий. Так в сентябре 1971 года теплоход «Ракета-2», следовавший из Касимова в Рязань, сел на мель, гребным винтом коснулся грунта – из-за недостаточной глубины судового хода. Теплоход резко затормозил и встал, один из пассажиров повредил ключицу.

В навигацию 1972 года в порту находилось три теплохода на подводных крыльях – «Ракета-2» (экипаж – В.И. Дорофеев, А.Г. Алексеев, А.А. Зотов), «Ракета-140» (экипаж – П.Г. Максюков, А.П. Зуев, В.М. Зайцев) и «Ракета-156» (экипаж – В.Т. Жилин, Н.И. Щербаков В.П. Игнатов). В 1973 году «Ракета-2» была передана Рыбинскому порту. В 1975 году на место «Ракеты-156» пришла «Ракета-53», капитаном которой стал В.Т. Жилин. В 1976 году пришло время заменить «Ракету-140» на теплоход «Ракета-59», капитаном которой вновь стал П.Г. Максюков.

Навигация 1982 года стала последней для теплоходов на подводных крыльях в Рязанском порту, так как стоимость поездки из Рязани в Касимов по реке стала в два с лишним раза дороже, чем поездка по асфальтовой дороге на автобусе.

В то время, когда ходили по Оке из Рязани в Касимов «Ракеты», начальником Рязанского порта был Николай Дмитриевич Кутузов, много сделавший для улучшения его работы. Он родился в г. Городец Горьковской области в 1923 году. После окончания ускоренных курсов Саранского военного пехотного училища ушел на фронт. В 1944 году был ранен и демобилизован, учился в Горьковском институте инженеров водного транспорта и с 1951 года работал в Рязани. В 1970 году он стал начальником Рязанского порта. Николай Дмитриевич неоднократно избирался депутатом райсовета, стал почетным работником речного флота РСФСР, заслуженным работником транспорта РСФСР, награжден орденом «Знак Почета». Умер Н.Д. Кутузов в 1988 году.

Расскажу о том, что удалось узнать о других судоводителях «Ракет». Сергей Николаевич Илюхин был первым помощником механика на «Ракете-140», потом стал капитаном-наставником и работал в этом качестве до ухода на пенсию.

Владимир Михайлович Зайцев родился в 1941 году в деревне Торбаево Кораблинского района. В Рязанском порту работал с 1962 года после окончания Касимовского индустриального техникума. Работал Владимир Михайлович на командных должностях на теплоходах «РТ-378», «Заря-82», «Окский-68», «Ракета-140». Стал капитаном-наставником, ему присвоено звание «Ветеран порта», имя его занесено в Книгу почета.

Анатолий Александрович Зотов без отрыва от работы окончил Ленинградский институт водного транспорта, работал главным инженером в Рязанском районе гидросооружений Управления Канала имени Москвы.

Работавший капитаном на пассажирских судах «Ракета» с 1969 года Владимир Тимофеевич Жилин родился в 1937 году в Саранске. По окончании в 1955 году училища работал рулевым на пароходе, потом стал штурманом и капитаном. Заочно окончил техникум речного транспорта и Рязанский пединститут. С 1978 года В.Т. Жилин работал в Государственной речной судоходной инспекции Московского бассейна.

Анатолий Павлович Зуев работал на «Ракете-140» с 1967 года, а вообще – на судах Рязанского речного порта с 1961 года. Был мотористом-рулевым, помощником механика. В 1972 году ему было присвоено звание «Лучший капитан-механик Министерства речного флота». С 1974 года Анатолий Павлович работал мастером механического участка Рязанского речного порта, более десяти лет был председателем профкома, победителем социалистического соревнования.

Евгений Николаевич Назаров и сейчас работает в Рязани капитаном теплохода «Речной-93», а когда-то был рулевым-мотористом теплохода «Ракета-2» и в 1973 году стал лучшим рулевым-мотористом Рязанского речного порта, его имя было занесено в Книгу почета порта.

Капитаном последней в Рязанском порту «Ракеты-59» был Владимир Васильевич Кирцов, сейчас он на пенсии.

Опустела река Ока без теплоходов на подводных крыльях. Рязанские речники и многие рязанцы с грустью вспоминают о том, как они мчались по Оке на «Ракете».

Николай Васильевич Вотяков, г. Рязань

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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