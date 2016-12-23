Точка на карте

Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
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Село Александровка Ухоловского района

По определению 14 декабря 1800 года во вновь заведенное сельцо Александровское Сапожковского уезда были причислены за бригадришей княжной Александрой Владимировной Козловской покупные у майора Щепочкина крестьяне той же округи из Морозовых Борков. Таким образом, известны не только год образования поселения – 1800 год, но и дата, когда оно официально получило свой административный статус – 14 декабря, а также первичный тип поселения – сельцо и первичная форма его наименования – Александровское. Селение было названо по имени его владелицы – княгини Александры Владимировны Козловской (урожденной княжны Долгоруковой). Затем этим сельцом владел брат княгини Александры Владимировны Козловской, генерал-аншеф, член Совета при Высочайшем дворе князь Юрий Владимирвич Долгоруков. Княгиня А.В. Козловская единолично владела селом Троицкое, а также Дегтяные Борки, в состав церковного прихода которого вошли жители образованного поселения.

В дальнейшем владельцем сельца Александровки (деревни Александровки) был коллежский асессор князь Петр Дмитриевич Салтыков, а после него владельцем селения стал надворный советник Александр Иванович Кошелев.

Деревня Авдотьинка Шиловского района

Деревня Авдотьина Спасского уезда упоминается в источниках конца XVIII века. Селением единолично владел генерал-лейтенант и кавалер Петр Михайлович Лунин. Деревня Авдотьина была названа по имени жены генерал-лейтенанта П.М. Лунина Авдотьи Семеновны Луниной, урожденной Хвостовой. В начале второй половины XVIII века в сельце Лукьяновское, что затем стало деревней Шацкой округи (Сасовский район) был помещик Семен Хвостов; в деревне Рожкова Кадомской округи (Сасовский район) находился помещик капитан-поручик Семен Хвостов; в селе Савры Елатомской округи (Пителинский район) был помещик Семен Хвостов. Видимо, кто-то из них являлся отцом Авдотьи Семеновны, хотя не исключено, что это один и тот же помещик, указанный в разных документах в различных вариантах записи.

С 26 июля 1833 года крестьянами деревни Авдотьиной стали владеть генерал-лейтенантша Авдотья Семеновна Лунина и ее дочь, известная певица, в замужестве графиня Екатерина Петровна Риччи.

Александр Сорокин,
г. Рязань

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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