Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Седьмая полоса
Хронограф
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Пока жива память

В Сасове представили книгу о земляках – участниках Первой мировой войны

В Сасовской центральной библиотеке состоялась встреча с архивистом-исследователем, подготовившим к изданию очередной, третий, том «Рязанской Книги памяти Великой войны 1914-1918 г.» Александром Григоровым. На встрече Александр Игоревич рассказал жителям Сасовского района о проведенной авторской группой работе и подарил книгу библиотеке. Собранный в ней материал посвящен Сапожковскому, Касимовскому, Елатомскому и частично Шацкому уездам (до 1923 года земли Сасовского района входили в состав Елатомского и Шацкого уездов Тамбовской губернии). Исследователь рассказал жителям Сасовского района о подвигах их дедов и прадедов, открыв неизвестные страницы истории этого периода. Более 48 тысяч имен наших земляков извлекли авторы сборника из архивных фондов и опубликовали на страницах книги для потомков. Эта книга – памятник нашим землякам. Участники встречи впервые услышали о том, что многие из их дедов и прадедов были награждены орденами и медалями за подвиги в Первой мировой войне. Более семидесяти из них имели Георгиевские кресты. Двое стали полными Георгиевскими кавалерами – Спинев Михаил Акимович, уроженец Глядковской волости, и Незаленов Михаил Петрович, уроженец с. Алешино. (В память о нем глава Алешинского поселения Андрей Викторович Незаленов поставил на въезде в село памятный именной баннер.) Александр Игоревич свой рассказ о защитниках Отечества подтверждал показом слайдов с фотографиями участников войны и копиями документов, снятых с оригиналов. Он рассказал о своей работе и работе своих соавторов в государственных архивах. Родственникам военнослужащих, чьи имена занесены в Книгу памяти, он подарил копии наградных документов. В ответном слове Таисии Алексеевны Мурзиной, родственницы Георгиевского кавалера Сергея Ивановича Хорькова, прозвучала мысль уроженца этих мест, философа-космиста Н.Ф. Федорова о том, что человек жив, пока живет о нем память. На презентации книги выступили библиотекари Сасовского района: Наталья Журавлева из села Малый Студенец, Зоя Савкина из села Агломазово, Вера Гаркушина из села Ко- шибеево. Они также занимаются поиском среди своих односельчан тех, чьи деды воевали в Первую мировую войну, и рассказали о результатах поиска.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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