Памяти достоин

Десятого января исполняется 90 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Рязанской области Ивана Егоровича Балова. Всю свою жизнь он посвятил селу. Более 50 лет руководил колхозом имени Ленина Старожиловского района. Иван Егорович был награжден многими правительственными наградами, в том числе орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и многими другими. Его нет с нами четыре года, но память о замечательном руководителе живет и поныне. О нем много написано и сказано. Думается, было бы справедливо учредить областную медаль имени Балова, которой бы награждали лучших аграриев. Он это заслужил. Медаль стала бы ему достойной памятью.

Анатолий Говоров,

Почетный гражданин Рязанской области,

автор книги «Иван Балов и его время»