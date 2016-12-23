Будем с водой

Выражаем сердечную благодарность всем, кто помог провести водопроводную сеть в деревню Шахманово Тюшевского сельского поселения Рязанского района.

Проблемы с водоснабжением в деревне начались шесть лет назад из-за того, что в колодцах ее стало намного меньше. Воды недоставало не только для полива огородов, но и для обычных бытовых нужд. Люди обратились за помощью к властям. Сначала это была глава Тюшевского сельского поселения Тамара Петровна Янина, принявшая самое активное участие в разрешении проблемы. Жители были и на приеме у заместителя председателя правительства области. В результате были выделены средства на прокладку водопроводной сети в деревне. Сами жители собрали средства на проектную документацию. Работа по прокладке водопровода идет полным ходом, и скоро в деревне Шахманово будет в достатке воды.

Валерий Викторович Иванов