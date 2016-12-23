Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Пятая полоса
Читатель - газета
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Отдыхать с пользой

Автор фото: Людмила Иванова | Отдыхать с пользой
Фото: Людмила Иванова.

«Приближается Новый год, а вместе с ним несколько дней выходных. Кому-то нравится, что в январе у нас появляется небольшой отпуск и есть возможность посетить любимые места, родных и просто побыть дома, некоторые считают, что лучше бы выходные дни перенести на весну, скажем, на май. Мы с мужем планируем максимально заполнить январские дни поездками, побывать у родителей, сходить в гости к друзьям.

Можно ли узнать, как мы будем отдыхать в праздничные и выходные дни в 2017 году? Для нас эта информация важна потому, что в соответствии с выходными будем планировать и свой отпуск.

 

Ольга и Алексей Бударины, г. Рязань»

 

Как сообщил глава Минтруда России Максим Топилин, россияне получат девять дней отдыха на Новый год – с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года. Следующие праздники – в феврале: с 23 по 26 включительно. Один выходной россияне получат 8 марта. Это будет среда.

Трех- и четырехдневные каникулы будут также в апреле, мае, июне и ноябре: с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября. Поскольку 1 января – это воскресенье, а 7 – суббота, то оба дня распределили по другим периодам отдыха, а именно – перенесли на 24 февраля и на 8 мая соответственно.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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