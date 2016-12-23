Получите, распишитесь

«Как будут выдавать положенную пенсионерам единовременную выплату?

Смирнова В., Рязань»

В январе 2017 года всем гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, будет произведена единовременная денежная выплата в размере 5000 рублей. Каждый пенсионер получит деньги через организацию, которая осуществляет доставку его пенсии (через почту или через банк). 184,8 тысячи пенсионеров региона получат единовременную выплату через Почту России.

Доставка единовременной выплаты Почтой России будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года. В частности, получателям, у которых доставка пенсии на дом с 13 по 28 число месяца, почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь.

Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата в 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить едино­временную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

По сообщениям Почты России, при возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

Пенсионерам, которым доставка пенсии осуществляется через кредитные организации, выплата будет доставлена не позднее 12 января 2017 года.