Восстановить обязаны

«Говорят, что именно в високосный год, каким считают 2016, случаются всякие непредвиденные ситуации. Для меня он тоже оказался запоминающимся – меня уволили с работы. Я обратилась в суд, и меня восстановили. Организация это решение обжаловала в установленном порядке.

Обязана ли организация восстановить сотрудника в должности до завершения судебного разбирательства?

Инна, г. Рязань»

В Государственной инспекции труда нам ответили, что решение суда о восстановлении уволенного сотрудника на работе подлежит немедленному исполнению, т.е. на следующий день после его вынесения судом. При этом работодатель не вправе не исполнять такое решение, даже если им это решение обжаловано. Буквально на следующий день сотруднику должна быть предоставлена прежняя работа, оплачивается вынужденный прогул или разница в заработке.

При задержке работодателем исполнения решения суд вправе вынести определение о выплате работнику за все время задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке.