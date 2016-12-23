Сессия закрыта

В областной Думе подвели законодательные итоги полугодия

Состоялось заключительное заседание осенней сессии регионального парламента. В повестке дня – более десяти вопросов. Но особое внимание, как обычно, в конце года – итогам работы за последнее полугодие.

Участие в заседании облдумы принял губернатор Олег Ковалев. «Я вижу, насколько профессионально вы работали в 2016 году, и я не мог не прийти и не сказать вам об этом», – обратился он к депутатам в самом начале. В своем выступлении глава региона кратко подвел итоги уходящего года, назвав его очень непростым. «У нас были как успехи, так и неудачи», – признал Олег Ковалев. Из успехов он отметил досрочное завершение программы по переселению граждан из аварийного жилья, работу по программе капитального ремонта жилых домов. Но внимания по-прежнему требует качество ремонта дорог, благоустройство дворов, качество работы системы здравоохранения.

Губернатор обратил внимание, что в 2016 году пришлось работать в условиях жесткой экономии, сократить много неэффективных расходов, но главное – совместными усилиями удалось избежать стагнации и продолжить развитие. Вместе с депутатами был разработан пакет законов по поддержке промышленности, много сделано для повышения инвестиционной привлекательности региона, появились новые преференции и льготы для малого бизнеса, перечислил Олег Ковалев.

«Я благодарю вас, уважаемые депутаты, за то, что вы приняли хорошо проработанный, качественный бюджет на 2017 год. Не секрет, что бюджет будет напряженным, одним из самых сложных за время моей работы в Рязанской области, однако бездефицитный программный формат дает основание для уверенности, что, работая вместе, системно и целенаправленно, мы сможем его исполнить», – сказал Олег Ковалев. Он добавил, что с принятым бюджетом область может уверенно выходить на федеральный уровень и получить значительные суммы из федерального бюджета по тем или иным направлениям.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин взял слово для подведения итогов в конце заседания. Он отметил, что за осеннюю сессию принято 42 закона, 183 постановления. Одним из центральных вопросов стало рассмотрение законопроекта «Об областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов». Особо выделил Аркадий Фомин также базовые законы экономической направленности – «О стратегическом планировании в Рязанской области» и «О регулировании отдельных отношений в сфере промышленной политики в Рязанской области» – и Закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». Последний – по сути, кодекс законов, которого ждали многие жители региона. «Мы сделали это прежде всего для удобства людей, получающих специальную поддержку из областного бюджета, которых сегодня у нас насчитывается порядка 180 тысяч человек», – обратил внимание спикер облдумы.

Одним из главных вопросов повестки дня стало назначение на должность Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. Им вновь стала Екатерина Мухина, занимавшая этот пост и предыдущий срок. Ее кандидатуру предложила группа депутатов областного заксобрания.

«Депутаты знакомы с деятельностью Екатерины Борисовны по ее ежегодным докладам о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка на территории Рязанской области. Екатерина Борисовна имеет большой опыт и практические навыки», – подчеркнул председатель комитета по вопросам госустройства и местного самоуправления Алексей Просянников. Он добавил, что с просьбой рассмотреть возможность выдвижения Екатерины Мухиной на второй срок обратилась в присланной телеграмме Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. После голосования, при котором парламентарии были единодушны, Екатерина Мухина принесла присягу и пообещала оправдать оказанное доверие.

Также под занавес года законодатели скорректировали региональный бюджет-2016, внесли уточнения в ряд постановлений областной Думы о премиях Рязанской области в сфере культуры, внесли изменения в некоторые другие областные законы.