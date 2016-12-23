Оценка «отлично»

Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора

Их ребятам вручила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Торжественная церемония прошла вчера в региональном правительстве.

Именными стипендиями отмечены юноши и девушки, достигшие значительных успехов в спорте, научно-техническом и литературно-художественном творчестве, показавшие отличные результаты на предметных олимпиадах и различных конкурсах. Обращаясь к ребятам, их родителям и педагогам, Елена Буняшина подчеркнула, что сегодняшние стипендиаты – это будущая высокопрофессиональная элита региона.