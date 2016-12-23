Неделя глазами экспертов

Александр Мирзоян,

президент Рязанского регионального общественного фонда

содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству»:

– На текущей неделе было много событий патриотической направленности. Мы приняли участие в торжественной церемонии открытия памятной доски Виктору Адояну – легендарному спортсмену и тренеру, прославлявшему многие годы наш мотоциклетный спорт. Сейчас это делают его ученики. Очень важно, что доска будет украшать фасад здания региональной организации ДОСААФ России, которой Виктор Адоян отдал многие годы своей жизни. Буквально через месяц организация будет праздновать свое 90-летие. Сегодня здесь воспитывают патриотов, будущих защитников Родины, а может, и чемпионов, таких как Виктор Арамович Адоян.

Также вчера в администрации Рязани состоялся «круглый стол» с участием представителей национальных диаспор. Рязань – часть России, единого многонационального государства. Каждый внес свой посильный вклад в укрепление страны и защиту своей Родины. Мы говорили о значении многонационального подвига в битве под Москвой, победа в которой началась на рязанской земле. Тогда на борьбу с врагом встали люди разных национальностей.

На этой неделе в честь дня рождения Дарьи Матвеевны Гармаш мы побывали у памятника, что установлен возле села Баграмова, возложили цветы, посетили музей обороны и тыла. Сегодня эту память нужно хранить, прежде всего, для будущих поколений.

Были переданы документы в администрацию Рыбновского района на установку памятной доски начальнику станции Рыбное Николаю Колобову. Во время войны станцию часто бомбили, и начальник станции отводил составы, чтобы грузы не пострадали. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Нужно, чтобы молодежь знала таких людей и помнила о них.

Мария Викулова,

председатель Совета молодых педагогов Рязанской области:

– В последние недели уходящего года молодежное педагогическое сообщество Рязанской области подводило итоги своей работы. Для нас этот год был интересным и насыщенным событиями в профессиональном плане. В первую очередь, хочется отметить, что в сферу образования с каждым годом приходит все больше талантливых и грамотных мужчин-педагогов, которые интересны школьникам. Надеюсь, что эта тенденция будет развиваться. Активные представители совета молодых педагогов успешно продемонстрировали наш опыт на региональных и федеральных площадках. Отрадно и то, что мы вошли в состав Президиума Совета молодых педагогов при Центральном совете Общероссийского профсоюза образования наряду с другими 14-ю регионами РФ. В 2016 году на территории региона были реализованы наши традиционные проекты для учителей и воспитателей, которые только начинают работать в образовании. Появились и новые проекты, поддержанные нашими органами власти.

В последнюю неделю заметно, как к Новому году преобразилась Рязань. Центральные улицы города украшает иллюминация, различные светящиеся арт-объекты. Все это создает праздничное настроение. Поэтому хочется поздравить всех рязанцев с наступающим Новым годом и Рождеством!