От Деда Мороза, по должности – губернатора

Олег Ковалев принял участие в акции «Подари детям праздник»

Благотворительная акция проходит в области уже седьмой год подряд. Рязанцев в конце года приглашают подарить частичку тепла и доброты воспитанникам Костинской, Мосоловской, Елатомской, Лесно-Конобеевской школ-интернатов и Рязанского дома ребенка.

Их маленькие обитатели – из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для которых особенно важно внимание и участие со стороны. Фотографиями этих ребят украшены новогодние ели в торговых центрах Рязани «Атрон», «Премьер», «Виктория Плаза», «Круиз» и «М5Молл». На обратной стороне каждого снимка написано, что ребенок хотел бы получить на главный праздник года. Исполнить детские мечты могут все желающие, приобретя подарок и передав его волонтерам из рязанских вузов, ожидающих «Дедов Морозов» у елочек. В этом году сбор подарков проходит с 12 по 24 декабря.

Губернатор Олег Ковалев принимает участие в акции «Подари детям праздник» ежегодно. На этот раз он пришел в «Круиз», где собираются сюрпризы для воспитанников Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района. Глава региона купил подарки для двух ребят – радиоуправляемую машинку для 12-летнего Саши и планшет для 11-летней Юли, а также подписал им открытки с новогодними пожеланиями. Волонтеры из отряда «Оса» РГРТУ повезут их подросткам уже в эти выходные.

– Когда маленькие мечты детей сбываются, наверное, это самое дорогое для них, что может быть. Поэтому я такие акции поддерживаю и всех, кто имеет такую возможность, призываю обязательно делать подарки детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это очень важно для общества, – сказал журналистам Олег Ковалев.

Ежегодно в рамках акции подарки получают около 500 детей.