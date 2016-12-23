Молоко у коровы на языке

Губернатор обсудил с руководителями хозяйств региона положение дел в молочном животноводстве и стратегию развития отрасли

Как прозвучало на совещании, животноводство региона позволяет полностью обеспечивать потребности населения в молочных продуктах. Имея собственную переработку, область является стабильным поставщиком сырья для крупных молочных компаний других регионов.

В себестоимости продукции животноводства – молока, мяса – стоимость кормов составляет где-то около 60 процентов. Поэтому главным условием роста продуктивности сельскохозяйственных животных в области является увеличение производства высококачественных кормов, наиболее полное использование имеющихся в хозяйствах кормовых ресурсов и организация полноценного кормления животных.

На сегодняшний день молочным скотоводством занимаются 110 сельскохозяйственных предприятий региона. Уровень организации отрасли в них различный, имеются хозяйства с небольшим поголовьем и невысоким надоем от коровы. Лидеры в производстве молока получают надои более 9000 кг, а валовое производство доходит до 27 тыс. тонн (причем такие показатели не зависят от того, каких кровей – отечественных или импортных – коровы в стаде).

Губернатор Олег Ковалев обратил внимание руководителей на то, что хозяйства должны обеспечивать качество работы с животными, снижать себестоимость и повышать рентабельность молочного производства. Добиться этого можно, работая в современных животноводческих помещениях, причем желательно там же организовать переработку продукции, чтобы не тратиться на транспортировку молока. Для этого планируется организовать поставку техники для переработки по лизингу.

Отдельная тема – племенное скотоводство. Племенная база области в молочном скотоводстве представлена тремя племенными заводами и 16 племрепродукторами. Работает организация по искусственному осеменению крупного рогатого скота, лаборатория иммуногенетической экспертизы, лаборатория контроля качества молока.

Руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид среди проблем выделил две наиболее важные, на его взгляд, – кадры для отрасли, о чем широко говорили накануне в РГАТУ, и воспроизводство стада. Многие хотели бы приобрести качественный молодняк, но надо еще поездить по стране, чтобы найти добротный материал. Животноводу Юрию Сандину, например, это удается с трудом. По его мнению, наличие качественного молодняка для продажи – общероссийская проблема. В период санкций надо рассчитывать на собственные силы, и руководители предложили губернатору создать банк данных по молодняку, чтобы не растрачивать средства на поездки по стране. Что касается субсидирования, то областной бюджет оставил его на уровне прошлого года, а федеральный пока дает немного меньше, но при увеличении доходной части ситуация может поправиться.