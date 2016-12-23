Елка исполнения желаний

Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»

Вчера к «Елке исполнения желаний», установленной в торговом центре «Премьер» на Московском шоссе, пришел секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Спикер снял с ели фотографии Андрея и Максима из Мосоловской школы-интерната, прочитал на обратной стороне названия подарков, которые ребята хотели бы получить к Новому году, и отправился за покупками в «Детский мир», расположенный по соседству. Аркадий Фомин приобрел сани с ручным управлением и модель вертолета для Андрея и Максима и передал подарки волонтерам РГУ им. С.А. Есенина, которые и доставят сюрпризы в Мосоловскую школу-интернат.

– Искренне хочется поддержать ребят, которые находятся в непростой жизненной ситуации, доставить им хоть малую толику радости, чтобы они поверили – мечты сбываются, – сказал Аркадий Фомин. – Пусть этот праздник пройдет у них интересно, и они встретят Новый год с приподнятым настроением!

Вслед за председателем облдумы к елке пришли депутаты парламента, каждый из них на миг превратился в доброго волшебника, положив под праздничное дерево подарки для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Среди подарков, которые дети желали к празднику, чаще всего упоминались санки для катания с горки, колонки для телефона, а также просто «сюрпризы» – на вкус и выбор благотворителей, которые хотят доставить радость и удовольствие маленьким рязанцам.