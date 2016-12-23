В Рязанской области выявили нарушения миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе обхода населенных пунктов Старожиловского района участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции выявили, что 51-летний житель села Истье фиктивно поставил на учет по своему адресу гражданина Республики Азербайджан.

В городе Новомичуринске Пронского района 38-летняя местная жительница незаконно поставила на учет в своем доме иностранного гражданина.

В отношении хозяев «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленникам грозит внушительный штраф.