Юный спортсмен из Рязани завоевал «серебро» на «Кубке Арктики»

Как сообщает сайт администрации города юные борцы спортшколы «Антей» успешно выступили на международном турнире по греко-римской борьбе на «Кубок Арктики», который проходил в Архангельске.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Магадана, Республики Коми, Мурманской и Ярославской областей, Эстонии, Белоруссии и других. Рязань представляла команда из шести воспитанников спортшколы «Антей». По итогам проведенных боев «серебряную» медаль завоевал Александр Лукьянов (38 кг). Пятое место у Ильи Воротилова (26 кг), Максима Елохина (32 кг) и Артема Королева (50 кг).