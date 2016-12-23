Ночью с улиц Рязани вывезли более 1300 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, ночью 80 единиц техники убирали снег с проезжей части улиц Маяковского, Татарской, Полонского, Свободы, Соборной, Московского шоссе, улицы и площади Ленина. Всего было вывезено 1 383 кубических метра снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов было задействовано 5 тракторов, 4 погрузчика, 14 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.