В Рязани названы победители регионального конкурса организаций высокой эффективности

Один из победителей конкурса – филиал ОО «Газпром транс Москва» Истьинское управление

Вручение дипломов победителям состоялось в правительстве области при участии министра труда и занятости населения области Юлии Рокотянской.

Семь рязанских организаций приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2016 года. Конкурс проходил по семи номинациям.

Победителями регионального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в разных номинациях стали филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Путятинское и Истьинское управления, ПАО завод «Красное знамя», Рязанская нефтеперерабатывающая компания, АО «Елатомский приборный завод», ДЮСШ Дворца спорта «Олимпийский», Рязанская библиотека им. Горького.

– Участие в конкурсе позволяет организациям продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, условия и меры по охране труда, развитие социального партнерства, содействует формированию здорового образа жизни, – сказала министр, вручая награды.

Победители будут защищать честь Рязани во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» 2016 года.

Фото Александра Королева и Валентины Севостьяновой.