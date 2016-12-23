В Рязанской области подешевели сахар, гречневая крупа и пшено, но подорожали картофель, капуста и лук

Сайт правительства области, со ссылкой на Рязаньстат, сообщает, что в регионе с 13 по 19 декабря снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так, сахар-песок подешевел на 2,2 процента, крупа гречневая-ядрица – на 0,9 процента, пшено – на 0,2 процента. Повышение цен зафиксировано на картофель – на 2,9 процента, яйцо куриное – на 2,5процента, капусту белокочанную – на 2,1 процента, лук репчатый – на 1,4 процента, рыбу мороженую, рис – на 1,3 процента, молоко – на 1,1 процента.

Минимальная стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязани отмечена на ярмарках выходного дня и составляет 1634,72 рублей.