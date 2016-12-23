В Рязани задержали наркосбытчика

Сотрудники полиции заподозрили 26-летнего рязанца в причастности к незаконному обороту наркотиков. Полицейские получили сведения, что парень собирается получить для последующего распространения две оптовые партии синтетических наркотических средств. Оперативники зафиксировали, как рязанец забрал из импровизированного тайника у одного из домов на окраине Рязани полиэтиленовый пакет. Мужчину задержали и досмотрели. Экспертиза установила, что в изъятом у злоумышленника пакете хранилось более 13 граммов сильнодействующего наркотического средства. Позже выяснилось, что другом «тайнике» хранилось еще 65 граммов «синтетики», расфасованной аналогичным способом. Наркотики изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ.