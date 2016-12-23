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23.12.2016
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Общество
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Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны

Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернее общество НК «Роснефть», в школе №47 прошла памятная встреча, посвященная 75-летию победы в битве под Москвой. Ребята встретились с дочерью красноармейца, который погиб в годы войны и долгие годы числился без вести пропавшим. Перед этим школьники провели настоящее расследование и большую архивную работу по поиску информации о военнослужащем.

В ходе изучения материалов погибших военнопленных в лагере Нюрнберга школьникам удалось разыскать рязанца Андрея Березинского среди сотен имен и фамилий. В графе «Кому сообщить в случае смерти?» значилось: «Каштанову Павлу. Деревня Турлатово. Турлатовский сельский совет. Город Рязань. Рязанская область». Эта информация и стала основанием для проведения поисков. Андрей Березинский командовал пулеметной ротой 33-го мотострелкового полка. Скончался в лагере 8 марта 1942 года. Имя его увековечено на братском кладбище. Все эти годы родственники ничего не знали о своем герое. Благодаря проведенной работе в военной истории лейтенанта Березинского поставлена точка.

Найденные архивные документы были переданы дочери красноармейца. Она поблагодарила ребят за проделанную поисковую работу. Для школьников же эта трогательная встреча стала самой большой наградой в их исследовательском труде.

Памятная встреча – это продолжение совместной работы детской общественной организации «Хозяин Мещеры» и Рязанской НПК, направленной на патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о подвигах земляков.

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