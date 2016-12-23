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Главная страница / Новости Рязани и области
23.12.2016
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Общество
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В рязанском Дворце молодежи начала работу отчетно-выборная конференция «Единой России»

В пятницу, 23 декабря, в рязанском Дворце молодежи стартовала XXV отчетно-выборная конференция регионального отделения «Единой России». На нее приглашены почти 300 участников и более 200 гостей. Главным вопросом повестки дня станет избрание нового секретаря регионального отделения, членов регионального политсовета, а также контрольной комиссии.

На открытии конференции участников от имени губернатора Олега Ковалева поприветствовал заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он отметил, что у правительства области и регионального отделения партии сложились конструктивные отношения, партия за четыре года стала лидирующей политической силой в регионе. «Работая вместе в сложных экономических условиях, нам удалось сохранить промышленный потенциал региона, продолжить развитие АПК и формирование социальной инфраструктуры, укрепить сферу малого и среднего бизнеса, реализовать ряд общественно значимых проектов», – подчеркнул Алексей Тюменев. Он отметил, что в конечном итоге вся совместная работа направлена на сбережение человеческого потенциала.

Особое внимание заместитель председателя правительства обратил на поддержку партийцев в вопросе усиления контроля за капремонтом жилых домов и ремонтом дорог. «В составе рабочей группы вы с представителями общественности провели масштабные проверки и выявили слабые места. По итогам проверок была представлена объективная информация, на основании которой принимались конкретные решения. Безусловно, это важная для людей тема, которая напрямую влияет на качество их жизни», – указал Алексей Тюменев.

На конференции партийцы подводят итоги отчетно-выборной кампании в регионе. «Сегодня мы подводим итоги совместной деятельности за прошедшие четыре года. Важно оценить результаты участия регионального отделения в избирательных кампаниях разного уровня, проанализировать качество и эффективность работы по проведению предварительного голосования, предвыборных кампаний, реализации партийных инициатив, в том числе партийных проектов, решить кадровые вопросы, расставить приоритеты на следующие пять лет нового политического цикла», – перечислил основные пункты своего доклада на конференции секретарь регионального отделения партии, председатель облдумы Аркадий Фомин.

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