Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку

Сегодня, 23 декабря, глава администрации города Олег Булеков вручил благодарственные письма спонсорам, оказавшим помощь рязанцам, пострадавшим от взрыва бытового газа в жилом доме.

Олег Булеков поблагодарил собравшихся. «Большим подспорьем для людей стала ваша помощь с предметами первой необходимости, одеждой, обувью. Существенную поддержку оказало бизнес-сообщество и с проведением ремонта дома и пострадавших квартир, приобретением необходимой мебели и бытовой техники, – сказал он. – Я очень признателен всем вам за неравнодушие. Помощь была не только своевременной, но и искренней. Это дорогого стоит».

Слова благодарности предпринимателям выразили и заместители главы администрации – Лариса Крохалева, Татьяна Мастюкова и Андрей Ульянов. Благодарственные письма были вручены руководителям пятидесяти предприятий, оказавших помощь пострадавшим семьям.