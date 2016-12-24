В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2»

В отборочном этапе рязанской Ночной хоккейной лиги сыграны матчи седьмого тура. Открывал его поединок лидеров. Хоккеисты «Шкоды-Рязань», на старте одержавшие шесть побед подряд, принимали на льду тренировочной арены ДС «Олимпийский» касимовскую команду, которая шла без поражений. Поединок закончился поражением «Шкоды-Рязань» со счетом 1:3. В итоге касимовцы захватили лидерство, «Шкода-Рязань» – вторая, на третье место вышел «Автоимпорт», победивший «Сталькомплект» – 9:0.

Не испытали трудностей в матче против «Витязя» хоккеисты «Империи» – 10:2. Остальные поединки завершились так: «Энергия» – ХК «Рыбное» – 2:1, «Здоровье» – «Сасово» – 4:3, «Динамо» – «Сокол» – 4:0, «ВДВ-Рязань» – «Лесной» – 7:3.

В споре бомбардиров лидирует Игорь Власов из «Автоимпорта», набравший 20 очков (8 заброшенных шайб и 12 результативных передач). Среди снайперов на первом месте идет его одноклубник Сергей Прудников, на счету которого 12 метких бросков, у вратарей лучший коэффициент надежности у голкипер «Державы» Олега Ерикова.

Завтра в 19.00 в сасовском дворце «Планета спорта» начнется матч между «Восходом СУ-2» и «Витязем». Завершат программу тура в воскресенье, 25 декабря, два поединка: «Сасово» дома сыграет с «Энергией» (начало – в 11.00), в 22.30 на лед Дворца спорта «Олимпийский» выйдут «Сталькомплект» и «Держава».

Напомним, информационным партнером турнира выступает газета «Рязанские ведомости»