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Главная страница / Новости Рязани и области
23.12.2016
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Спорт
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Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза

В ней приняли участие президент Рязанского регионального футбольного союза (РРФС) и ФК «Рязань» Дмитрий Малахов, члены президиума Виктор Падчин, Владислав Авдеев и Виктор Казьмин, представитель областного министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Максим Гусев, главный судья соревнований Александр Корнеев.

Работа РРФС была признана удовлетворительной. За год этой общественной организацией сделано немало, результаты налицо. В мини-футболе «Элекс-Фаворит» второй сезон успешно выступает в первенстве России среди клубов высшей лиги, «бронзу» чемпионата страны добыла «Рязань-ВДВ». Были особо отмечены положительные результаты в женском футболе. У главной областной дружины «десантниц» появилась команда дублеров, наши девушки стали победительницами зоны «Черноземье» в трех возрастных группах, а в одной завоевали бронзовые медали первенства страны.

В ходе заинтересованного разговора спортивных руководителей, приглашенных на конференцию тренеров и ветеранов, были определены пути дальнейшего развития «игры номер один» – от массового футбола до профессионального, во всех его видах – классическом (на большом поле), мини-футболе, пляжном и футзальном. Причем как в мужском футболе, так и в женском.

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