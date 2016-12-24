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23.12.2016
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Общество
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Рязанский нефтезавод заботится о людях

Рязанский нефтезавод заботится о людях

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Соответствующий диплом был торжественно вручен первому заместителю генерального директора АО «РНПК» Алексею Мыльцыну на официальной церемонии награждения в правительстве Рязанской области.

Чтобы добиться такого признания, предприятие планомерно проводило политику социальной ответственности в течение долгого времени, пока это не дало положительные результаты. Так, профсоюзный комитет завода и руководство являются полностью равноправными партнерами. На предприятии действует коллективный договор, исполнение которого контролируется обеими сторонами. Всем работникам предоставляется сбалансированный пакет социальных гарантий и компенсаций, включающий конкурентную базовую заработную плату и систему премирования, набор полноценных социальных льгот и гарантий, обеспечивающих высокий уровень социальной защиты. В результате все работники, от менеджеров до младшего технического персонала, отлично мотивированы, в коллективе поддерживается высокий уровень производственной и корпоративной культуры. Работники РНПК обеспечиваются льготными санаторно-курортными путевками. Большое внимание уделяется развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни: арендуются спортивные залы, где в течение года сотрудники тренируются, участвуют в заводской и отраслевой спартакиадах. Во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» РНПК участвует не в первый раз и всегда становится призером в различных номинациях.

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