Областная общественно-политическая газета
15:26 МСК
Суббота
24 декабря 2016 года
№241 (5282)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани задержали наркосбытчика В выходные и предновогодние дни в Рязанской усилят контроль за безопасностью на дорогах Рязанский нефтезавод заботится о людях Юный спортсмен из Рязани завоевал «серебро» на «Кубке Арктики» В Рязанской области «УАЗ» столкнулся с «Ауди» Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани В рязанском Дворце молодежи начала работу отчетно-выборная конференция «Единой России» В Рязани названы победители регионального конкурса организаций высокой эффективности Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» В Рязанской области выявили нарушения миграционного законодательства Ночью с улиц Рязани вывезли более 1300 кубометров снега Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2» В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах За сутки на дорогах Рязанской области произошло 61 ДТП Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть В Рязанской области подешевели сахар, гречневая крупа и пшено, но подорожали картофель, капуста и лук Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее 4 пожарных автомобиля тушили пожар в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
23.12.2016
Просмотров: 190
Общество
Версия для печати

Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин

Выборы секретаря регионального отделения «Единой России» состоялись в ходе XXV отчетно-выборной конференции рязанских единороссов. Выборы прошли на альтернативной основе. Кандидатов на должность руководителя отделения было трое. Это секретарь местного отделения «Единой России» Октябрьского района Рязани, главный врач городской больницы № 11 Евгения Есакова, секретарь местного отделения «Единой России» в Клепиковском районе, депутат облдумы Алексей Просянников и действующий секретарь регионального отделения, председатель облдумы Аркадий Фомин. По итогам голосования Аркадий Фомин переизбран лидером рязанских единороссов на ближайшие пять лет.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:43
Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее
18:43
Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани
18:27
Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!»
18:22
На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков
17:50
В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры
17:05
Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть
16:53
Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани
16:29
Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах
16:17
Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин
16:09
Рязанский нефтезавод заботится о людях
15:52
Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза
15:51
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2»
15:48
Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку
№ 241 (5282) от
24 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Разговор со страной
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru