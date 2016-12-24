Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин

Выборы секретаря регионального отделения «Единой России» состоялись в ходе XXV отчетно-выборной конференции рязанских единороссов. Выборы прошли на альтернативной основе. Кандидатов на должность руководителя отделения было трое. Это секретарь местного отделения «Единой России» Октябрьского района Рязани, главный врач городской больницы № 11 Евгения Есакова, секретарь местного отделения «Единой России» в Клепиковском районе, депутат облдумы Алексей Просянников и действующий секретарь регионального отделения, председатель облдумы Аркадий Фомин. По итогам голосования Аркадий Фомин переизбран лидером рязанских единороссов на ближайшие пять лет.