Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах

О подготовке зимней оздоровительной кампании в регионе сообщает сайт правительства области. Как сообщает ведомство, в зимнюю оздоровительную кампанию в регионе будут работать 78 оздоровительных организаций, в числе которых загородные стационарные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, а также санаторно-оздоровительный центр «Колос». Предположительно, в период каникул в лагерях отдохнут около 3000 детей и подростков.

Организован ряд профильных смен, в том числе для одаренных детей и участников «Российского движения школьников». Планируется проведение творческих, спортивных, оздоровительных мероприятий, интеллектуальных игр. Кроме того, одаренные рязанские школьники будут направлены для отдыха в МДЦ «Артек».