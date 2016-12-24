Областная общественно-политическая газета
15:25 МСК
Суббота
24 декабря 2016 года
№241 (5282)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 61 ДТП Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны Ночью с улиц Рязани вывезли более 1300 кубометров снега Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» Рязанский нефтезавод заботится о людях Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза В Рязанской области выявили нарушения миграционного законодательства На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2» В Рязани названы победители регионального конкурса организаций высокой эффективности В Рязани задержали наркосбытчика В Рязанской области подешевели сахар, гречневая крупа и пшено, но подорожали картофель, капуста и лук Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах 4 пожарных автомобиля тушили пожар в Рязанской области В выходные и предновогодние дни в Рязанской усилят контроль за безопасностью на дорогах Юный спортсмен из Рязани завоевал «серебро» на «Кубке Арктики» Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры В рязанском Дворце молодежи начала работу отчетно-выборная конференция «Единой России» В Рязанской области «УАЗ» столкнулся с «Ауди»
Главная страница / Новости Рязани и области
23.12.2016
Просмотров: 135
Общество
Версия для печати

Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах

О подготовке зимней оздоровительной кампании в регионе сообщает сайт правительства области. Как сообщает ведомство, в зимнюю оздоровительную кампанию в регионе будут работать 78 оздоровительных организаций, в числе которых загородные стационарные лагеря, лагеря с дневным пребыванием детей, а также санаторно-оздоровительный центр «Колос». Предположительно, в период каникул в лагерях отдохнут около 3000 детей и подростков.

Организован ряд профильных смен, в том числе для одаренных детей и участников «Российского движения школьников». Планируется проведение творческих, спортивных, оздоровительных мероприятий, интеллектуальных игр. Кроме того, одаренные рязанские школьники будут направлены для отдыха в МДЦ «Артек».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:43
Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее
18:43
Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани
18:27
Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!»
18:22
На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков
17:50
В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры
17:05
Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть
16:53
Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани
16:29
Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах
16:17
Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин
16:09
Рязанский нефтезавод заботится о людях
15:52
Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза
15:51
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2»
15:48
Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку
№ 241 (5282) от
24 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Разговор со страной
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru