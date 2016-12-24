Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани

Традиционно под Новый год в областном центре подводятся итоги муниципального конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса. Победители и призеры в различных номинациях были приглашены на торжественное награждение в Большой зал городской администрации. При определении лучших уделялось внимание социальной ответственности бизнеса и тому вкладу, который он делает в решение проблем города. Оценка проходила по множеству параметров, среди которых динамичность развития, полное отсутствие претензий со стороны регулирующих органов, аккуратные выплаты без задержек заработной платны, отличные условия труда, отсутствие задолженностей по налогам, а также доступные цены на товары и услуги, вкупе с высоким качеством. В результате конкурса были определены несколько десятков лучших представителей бизнеса и юридических лиц. Особые награды за достижения получили бизнес-леди. А специальный приз полагался тем представителям бизнеса, которые выиграли конкурс на лучшее праздничное оформление. В номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере» I место заняло ООО «ВЕСТАР».

В номинации «Лучший социально-ответственный бизнес» победителем признали сеть аптек «ФАРМА». А в номинации «Успешный старт – успешное развитие» сильнейшими оказались ООО «КАПКЕЙК».