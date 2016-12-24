Областная общественно-политическая газета
15:32 МСК
Суббота
24 декабря 2016 года
№241 (5282)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза В выходные и предновогодние дни в Рязанской усилят контроль за безопасностью на дорогах В Рязанской области подешевели сахар, гречневая крупа и пшено, но подорожали картофель, капуста и лук Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» В Рязани задержали наркосбытчика В Рязанской области выявили нарушения миграционного законодательства В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани Ночью с улиц Рязани вывезли более 1300 кубометров снега В Рязани названы победители регионального конкурса организаций высокой эффективности Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее В рязанском Дворце молодежи начала работу отчетно-выборная конференция «Единой России» В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2» 4 пожарных автомобиля тушили пожар в Рязанской области Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть Рязанские школьники нашли информацию о красноармейце Андрее Березинском, без вести пропавшем во время Великой Отечественной войны В Рязанской области «УАЗ» столкнулся с «Ауди» За сутки на дорогах Рязанской области произошло 61 ДТП Юный спортсмен из Рязани завоевал «серебро» на «Кубке Арктики» Рязанский нефтезавод заботится о людях На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах
Главная страница / Новости Рязани и области
23.12.2016
Просмотров: 248
Общество
Версия для печати

Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани

Традиционно под Новый год в областном центре подводятся итоги муниципального конкурса среди представителей малого и среднего бизнеса. Победители и призеры в различных номинациях были приглашены на торжественное награждение в Большой зал городской администрации. При определении лучших уделялось внимание социальной ответственности бизнеса и тому вкладу, который он делает в решение проблем города. Оценка проходила по множеству параметров, среди которых динамичность развития, полное отсутствие претензий со стороны регулирующих органов, аккуратные выплаты без задержек заработной платны, отличные условия труда, отсутствие задолженностей по налогам, а также доступные цены на товары и услуги, вкупе с высоким качеством. В результате конкурса были определены несколько десятков лучших представителей бизнеса и юридических лиц. Особые награды за достижения получили бизнес-леди. А специальный приз полагался тем представителям бизнеса, которые выиграли конкурс на лучшее праздничное оформление. В номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере» I место заняло ООО «ВЕСТАР».

В номинации «Лучший социально-ответственный бизнес» победителем признали сеть аптек «ФАРМА». А в номинации «Успешный старт – успешное развитие» сильнейшими оказались ООО «КАПКЕЙК».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
18:43
Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее
18:43
Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани
18:27
Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!»
18:22
На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков
17:50
В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры
17:05
Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть
16:53
Олег Булеков наградил лучших предпринимателей Рязани
16:29
Около 3000 детей и подростков Рязанской области могут отдохнуть в оздоровительных лагерях на зимних каникулах
16:17
Лидером рязанских единороссов переизбран Аркадий Фомин
16:09
Рязанский нефтезавод заботится о людях
15:52
Итоги работы за год подведены на отчетной конференции Рязанского регионального футбольного союза
15:51
В Ночной хоккейной лиге Рязанской области лидирует касимовский «Восход СУ-2»
15:48
Администрация Рязани поблагодарила представителей бизнеса за помощь жителям дома №4 по 1-му Осеннему переулку
№ 241 (5282) от
24 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Разговор со страной
Социально эффективные
Названы победители регионального этапа конкурса
Спроси мэтра
Региональные журналисты поучаствовали в мастер-классах
Помогли в трудную минуту
Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
От геймдизайнера до электромонтера
Школьники и студенты сузов выбрали свою «Профессию мечты»
Садам цвести
В регионе возрождается производство фруктов и ягод
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru