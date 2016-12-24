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23.12.2016
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Общество
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Рязанский региональный политсовет «Единой России» обновился на треть

В ходе XXV отчетно-выборной конференции рязанских единороссов, прошедшей сегодня во дворце молодежи, был избран новый состав регионального политсовета. Состав органа обновился примерно на 30 процентов.

Среди впервые избранных членов политсовета – представители самых различных профессиональных сфер: образования, здравоохранения, аграрного сектора, промышленности, культуры. Многие кандидатуры были предложены по итогам их участия в предварительном голосовании «Единой России», предшествовавшем сентябрьским выборам депутатов Госдумы. Это, например, ректор агротехнологического университета Николай Бышов, директор научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская, главный редактор районной газеты «Сасовская неделя» Геннадий Манухин. В числе новых лиц в региональном политсовете также – директор рязанской школы № 44 Владимир Зайцев, глава администрации Рыбновского района Владимир Зюба, ректор медуниверситета Роман Калинин, заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Александр Копейкин, директор Железнодорожного техникума Игорь Филатов и руководитель школы № 7 Рязани Николай Черваков.

Комментируя ротацию в региональном политсовете и руководящих партийных органах на местах, переизбранный лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин сказал, что отчетно-выборная кампания позволила увидеть новых людей и встроить их в систему партийных решений. По словам Фомина, был проведен глубокий аудит членов партии, к управлению первичными отделениями привлечены 255 новых секретарей. По итогам отчетно-выборной кампании 26 секретарей местных отделений в районах и городах области сохранили свои должности, что, по мнению лидера рязанских единороссов, говорит о доверии к ним людей и продуктивной работе. В шести отделениях – новые секретари, избранные на альтернативной основе в серьезной конкурентной борьбе.

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