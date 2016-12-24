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Главная страница / Новости Рязани и области
23.12.2016
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Общество
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В Рязанской области приведут в порядок дворы, парки и местные дома культуры

В ближайшее время в регионе начнется реализация новых проектов «Единой России». Об этом в ходе XXV отчетно-выборной конференции рязанских единороссов сообщил их переизбранный лидер Аркадий Фомин.

Партпроекты «Наш двор», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов» ориентированы на системную поддержку муниципалитетов. Фракция «Единая Россия» в Госдуме внесла соответствующие поправки в бюджет, благодаря чему эти направления финансово обеспечены. Для их реализации Рязанская область получит из федерального бюджета 200 миллионов рублей на ремонт дворов, почти 800 миллионов на реконструкцию дорог, 27 миллионов на приведение в порядок домов культуры.

– Сегодня важно эффективно распределить выделенные в рамках проектов средства, осуществить парламентский и партийный контроль. Мы должны контролировать, как расходуется каждый рубль, выделенный из бюджета, – обратил внимание партийцев Аркадий Фомин.

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