На «Культурном перекрестке» рязанцев встретил Андрей Крючков

В Концертно-выставочном «Зале на Грибоедова» прошел большой предновогодний вечер заслуженного работника культуры России, члена Союза писателей России Андрея Крючкова. Творческая встреча прошла в рамках цикла «Культурный перекресток».

Андрей Крючков — известный поэт, композитор, актер, драматург, его пьесы, проникнутые тонким юмором, с успехом ставятся во многих российских театрах.

В 2016 году литературное творчество Андрея Петровича было отмечено новыми высокими наградами: он стал первым лауреатом недавно учрежденной литературной премии им. Сергея Есенина «Русь моя» и лауреатом XIV Артиады народов России 2016 года в номинации «Литература» (за книгу стихов «Корни»).

Впервые на вечере Андрей Крючков появился в татарском халате в образе хана Бахмета. Вместе с заслуженной артисткой РФ Еленой Бычковой инсценировали отрывок из пьесы «Авдотья Рязаночка». Спектакль, по этому произведению Крючкова был поставлен в Рязанском театре кукол.

На вечере прозвучали стихи, прозаические миниатюры и монологи в исполнении автора, а также песни на его стихи.

Андрей Петрович вместе с ансамблем «Михайловские казаки» исполнил несколько песен.

Своего товарища по литературно-музыкальному творчеству поддержали номерами известные рязанские авторы, члены творческого объединения «Ближний круг» Константин Паскаль, Нурислан Ибрагимов и Дмитрий Лунев и другие деятели культуры города.