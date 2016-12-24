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23.12.2016
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Общество
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Рязанская область в числе лучших регионов по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!»

По информации сайта правительства области, регион отмечен Министерством спорта России как один из лучших по итогам всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!».

Итоги акций обсуждались в ходе всероссийского совещания по вопросам развития физической культуры и спорта, которое состоялось в Министерстве спорта РФ. В нем приняла участие министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова.

Рязанский регион отмечен за отличную организацию всероссийских акций «Зарядка с чемпионом» и «Я выбираю спорт!» и креативный подход в этой работе. Проекты, которые проходили в области по инициативе Минспорта РФ, были успешно реализованы. «Зарядка с чемпионом» проходила во всех муниципальных образованиях с участием именитых рязанских спортсменов, в том числе на базе детско-юношеских спортшкол, учреждений образования, вузов и ссузов. Центральным мероприятием стала зарядка на стадионе СДЮСШОР «Олимпиец», в которой приняли участие около 3000 студентов. В рамках мероприятия состоялось также вручение знаков отличия комплекса ГТО.

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