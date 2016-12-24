Стала известна примерная дата открытия детского технопарка в Рязани

Примерная дата открытия детского технопарка в Рязани была озвучена в рамках совещания областной комиссии по вопросам среднего профессионального образования. Планируется, что технопарк начнет свою работу с 1 сентября 2017 года в здании бывшего кинотеатра «Дружба». Сейчас там начался ремонт. Дети и подростки будут заниматься там по пяти направлениям, связанным с промышленным дизайном, робототехникой, IT-технологиями, аэро- и нанотехнологиями. Отмечается, что на базе технопарка молодежь будет реализовывать не только свои собственные идеи, но и создавать проекты по заказу рязанских предприятий. Кроме того, там будет создан интерактивный музей, интерактивная выставка работ, будут проводиться конференции с приглашением ведущих специалистов науки и техники.