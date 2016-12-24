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23.12.2016
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Общество
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Ссузы и предприятия Рязанской области будут сотрудничать еще теснее

В Рязанской области состоялось заседание областной комиссии по вопросам среднего профессионального образования. Она прошла на территории производственного комплекса биофармацевтической компании ООО «ФОРТ». Руководители региональных министерств, вузов и ссузов обсудили план приема граждан на 2017-2017 годы в профессиональные образовательные организации и проведение регионального этапа конкурса профмастерства WorldSkills («Молодые профессионалы»).

Как рассказала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, в нашем регионе работает 33 ссуза. На следующий год будет выделено 5427 бюджетных мест для обучения в них, поэтому дефицита быть не должно. Она отметила, что в регионе выстроилась хорошая система по популяризации рабочих профессии и по повышению их престижа. Так, в феврале 2017 года в Рязани впервые будет проведен региональный этап WorldSkills по 16 компетенциям. Кроме того, в двух из них будут состязаться школьники.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина подчеркнула, что одна из основных задач в сфере подготовки квалифицированных специалистов – это тесное взаимодействие предприятий и учебных заведений.

– Мы анализируем, какие кадры нужны региону, исходя из заявок предприятий и организаций. И потом, ориентируясь на них, координируем учебные программы, – отметила Елена Ивановна. – Кроме того, очень важна профориентация молодежи, начиная со школьной скамьи. Замечательно, что конкурс профмастерства «Молодые профессионалы» в нашем регионе в следующем году охватит и подростков.

В настоящее время активное сотрудничество с ведущими вузами области ведет ООО «ФОРТ». На нем уже работает 132 молодых и дипломированных специалиста.

По словам директора производственного комплекса Павла Вандышева, так как предприятие динамично развивается и увеличивает объем производства, планируется реализовывать многоступенчатую систему подготовки квалифицированных кадров, в том числе и через работу с ссузами.

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