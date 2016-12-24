Птичья столовая

Десятки кормушек ежегодно мастерят и развешивают в лесу юннаты школьных лесничеств

Недавно в Шостьенской средней школе состоялся конкурс на изготовление лучшей кормушки. Участие в конкурсе могли принять учащиеся с 1-го по 11-й класс.

Кормушки мастерили из самых разных материалов. Они получились самой разнообразной формы, были даже отмечены архитектурные шедевры.

Жюри конкурса состояло из членов школьного лесничества.

Итоги конкурса были подведены на мероприятии «Птицы Рязанской области», на котором юные лесники, отвечая на вопросы викторины в игровой форме, показали свои знания о птицах. Директор ГКУ РО «Ерахтурское лесничество» Е.И. Синетова поблагодарила всех участников и наградила их сладкими подарками.

По окончании конкурса юные лесники на пришкольной территории развесили кормушки и насыпали в них корм с лакомством для птиц.

Не забыли о пернатых и в школьном лесничестве «Лесовичок» Занино-Починковской средней школы. «Покормите птиц зимой!» – под таким девизом школьное лесничество проводило конкурс на лучшую кормушку для птиц среди учащихся 1-11 классов.

– К конкурсу все участники подошли творчески и ответственно, смастерив разнообразные, оригинальные и удобные «птичьи столовые», которые будут защищать корм от дождя и снега. Для определения победителей учитывались такие критерии, как удобство и комфорт для пернатых жильцов, креативность дизайна, необычность материала, – сказала начальник Ерахтурского лесничества Елена Синетова.