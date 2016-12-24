Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Четвёртая полоса
Общество
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Сохраняя традиции

В региональном отделении Союза писателей России прошло отчетно-выборное собрание
Сохраняя традиции

Состоялось отчетно-выборное собрание Рязанского регионального отделения Союза писателей России. Эта творческая организация основана в марте 1958 года. В разное время в нее входили такие известные авторы, как прозаики Александр Чувакин, Николай Шундик, Василий Матушкин, Борис Можаев, Александр Солженицын, Николай Родин, Эрнст Сафонов, Валентин Сафонов, Василий Золотов, поэты Евгений Маркин, Александр Архипов, Анатолий Сенин, Алексей Корнеев, Борис Шишаев, Валерий Авдеев…

В настоящее время в Рязанском региональном отделении СПР состоят 39 литераторов, профессионально работающих в разных жанрах. Патриархом писательской организации является участник Великой Отечественной войны, лауреат всероссийской Есенинской премии, дважды лауреат областной премии имени Я.П. Полонского, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный гражданин города Рязани Борис Жаворонков. В середине семидесятых годов минувшего столетия он возглавлял областное отделение Союза писателей РСФСР.

Активно работают в литературе, продолжая ее классические традиции, лауреаты областной Есенинской премии Алексей Хлуденев, Валерий Самарин, Нурислан Ибрагимов, Ольга Воронова, недавно избранная членом Общественной палаты РФ. Под стать им и другие современные авторы: лауреат премии Центрального федерального округа в сфере литературы и искусства, Заслуженный работник культуры РФ Андрей Крючков, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов и премий Людмила Аладышева, Людмила Анисарова, Евгений Артамонов, Владимир Белов, Татьяна Бочарова, Петр Дикусар, Николай Молотков, Ольга Морозова, Алла Нечаева, Николай Нырков, Сергей Панферов, Константин Паскаль, Дмитрий Плоткин, Александр Потапов, Анатолий Солянкин, Валерий Хлыстов, Марина Цветкова. Они выпускают новые книги, публикуются в столичных изданиях, в том числе альманахе «День поэзии», журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», еженедельниках «Литературная газета», «Литературная Россия», «Московский железнодорожник», газетах «Советская Россия», «Сельская жизнь». Произведения наших литераторов звучат в передачах федеральных телеканалов «Культура», «Общественное телевидение России», телерадиовещания газеты «Комсомольская правда», «Радио России». При поддержке областного правительства 6 лет назад возобновлен выпуск одного из старейших изданий региона – альманаха «Литературная Рязань», на страницах которого широко печатаются произведения как профессиональных, так и самодеятельных авторов. Надо отметить, что живущим в глубинке поэтам и прозаикам оказывается многолетняя профессиональная помощь членов Союза писателей России. Под их непосредственным руководством литературные клубы и объединения действуют не только в областном центре, но и в Сасове, Касимове, Ряжске, Кораблине, Шацке, Шилове, Ермиши, Александро-Невском и других городах и районных центрах Рязанщины. Писатели и литераторы отчего края принимают плодотворное участие во всероссийском Есенинском и областном Маркинском праздниках поэзии, всероссийском Аверкинском фестивале народного творчества и других мероприятиях.

Стало доброй традицией поощрять профессиональных авторов выплатой им за счет средств областного бюджета ежемесячных стипендий. Невелика их сумма, но и в этом мы видим внимание руководства региона к создателям достойных читательского интереса литературных произведений.

А если вернуться к декабрьскому отчетно-выборному собранию, то результат его таков: рязанские писатели единогласно вновь захотели видеть на посту ответственного секретаря своей организации Раису Купавскую. Она давно работает в отечественной словесности, является автором пятитомного собрания сочинений, а также целого ряда прозаических, публицистических, поэтических книг, отмечена званием лауреата областной литературной премии имени Я.П. Полонского и дипломом премии ЦФО.

В марте 2018 года Рязанское региональное отделение Союза писателей России отметит свое 60-летие. Мы надеемся, что к этому времени совместными усилиями и, прежде всего, при поддержке областного руководства удастся решить те неотложные проблемы, которые назрели в жизни нашей организации, вся деятельность которой направлена на создание и пропаганду произведений, исполненных беззаветной любви к Отечеству, к родной рязанской земле и людям, на ней живущим.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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