Областная общественно-политическая газета
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24 декабря 2016 года
№241 (5282)
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24.12.2016
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№241 (5282) |
Четвёртая полоса
Общество
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Тепло в каждый дом

В Рязани отметили День энергетика

Традиционно в самый короткий световой день в году, 22 декабря, в России отмечается профессиональный праздник энергетиков. Люди этой профессии, в первую очередь, поставляют тепло и свет в большинство домов страны.

На торжественном вечере в МКЦ собрались работники МУП «РМПТС» Рязани. Всех собравшихся от имени губернатора поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Владимир Трушкин. Он пожелал работникам теплоснабжающей организации успехов в работе, благополучия в личной жизни, а также поменьше аварий на теплосетях. Централизованное теплоснабжение областного центра обеспечивается, среди прочего, мощностью 79 собственных котельных, в которых установлено 257 котлов, 10 перекачивающих насосных станций, 121 центральный тепловой пункт.

Протяженность тепловых сетей составляет 522 км в двухтрубном исчислении. А всего потребителями централизованно распределяемого тепла являются более 380 тысяч жителей города, а также 2500 промышленных предприятий разного масштаба. В последнее время при прокладке теплосетей применяются современные технологии, такие как эмалирование и пенное утепление труб, а также применение гибких полипропиленовых конструкций. Кроме инженеров и ремонтников, в рядах энергетиков и водители, ведь только техники в постоянном использовании РМПТС насчитывается 120 единиц. Всего коллектив предприятия составляет почти 2000 работников. Лучших из них наградили грамотами регионального правительства. Не обошлось без поздравлений со стороны представителей областной законодательной власти и городской Думы. В завершение всех собравшихся поздравил директор МУП «РМПТС» Андрей Тихомиров. Он выразил благодарность всем своим сотрудникам, которые смогли проделать большую и трудную работу в текущем году, а также гостям праздника за теплые слова и высокую оценку работы предприятия.

Статья опубликована в номере 241 (5282) от 24 декабря 2016 года
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Представители бизнеса поддержали жителей дома №4 по 1-му Осеннему переулку
Партийцы подвели итоги
Самые ответственные
В администрации областного центра наградили лучших предпринимателей Рязани
По доходам – расход
Рязанский Фонд социального страхования подвел итоги года
Включить в активную жизнь
Вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при губернаторе области
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