В поисках кинотеатра

В Рязани для «Театральной России» ищут новое место

Проект Эльмиры Щербаковой позволяет жителям регионов страны в прямом эфире смотреть постановки лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга. 35 субъектов Федерации уже принимают участие в проекте. С октября 2016 года к ним должна была присоединиться и Рязанская область, однако в кинотеатре «Малина» прошел показ только двух спектаклей. Затем, к сожалению любителей театра, показы прекратились. По словам директора Сергея Котлубея, кинотеатр «Малина» был вынужден отказать в реализации проекта по техническим причинам.

В министерстве культуры и туризма области заявили, что в настоящее время ведутся переговоры с администрацией кинотеатров «Киномакс» и «Формула кино» по вопросу возобновления работы проекта «Театральная Россия» на территории Рязанской области.